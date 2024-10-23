В Дії появились новые военные облигации с названиями городов Донецкой области

Фото: Михаил Федоров

В приложении "Дія" началась продажа двух новых военных облигаций с названиями временно оккупированных городов в Донецкой области – "Дебальцево" и "Авдеевка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя – покупайте военные облигации в Дії. Каждая облигация – это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и т.д.. А для вас донат, который вернется с дополнительной прибылью", – отметил Федоров.

Ставка облигации "Дебальцево" – 16,5%, а дата выплаты – 12.05.2027. Ставка облигации "Авдеевка" – 15,6%, дата выплаты – 20.05.2026.

Кроме новых облигаций, в приложении "Дія" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач" и "Волчанск".