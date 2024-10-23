В Дії появились новые военные облигации с названиями городов Донецкой области
В приложении "Дія" началась продажа двух новых военных облигаций с названиями временно оккупированных городов в Донецкой области – "Дебальцево" и "Авдеевка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя – покупайте военные облигации в Дії. Каждая облигация – это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и т.д.. А для вас донат, который вернется с дополнительной прибылью", – отметил Федоров.
Ставка облигации "Дебальцево" – 16,5%, а дата выплаты – 12.05.2027. Ставка облигации "Авдеевка" – 15,6%, дата выплаты – 20.05.2026.
Кроме новых облигаций, в приложении "Дія" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач" и "Волчанск".
- 24 сентября 2024 года Novus выпустил уникальные для Украины облигации под залог недвижимости.
- 30 сентября в Украине обновили порядок эмиссии корпоративных облигаций.