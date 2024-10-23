У Дії з’явилися нові військові облігації з назвами міст Донецької області

Фото: Михайло Федоров

У застосунку "Дія" розпочався продаж двох нових військових облігацій з назвами тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Дебальцеве" та "Авдіївка". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація — це амуніція, медикаменти й техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, що повернеться з додатковим прибутком", – зазначив Федоров.

Ставка облігації "Дебальцеве" – 16,5 %, а дата виплати – 12.05.2027. Ставка облігації "Авдіївка" – 15,6 %, дата виплати – 20.05.2026.

Окрім нових облігацій, у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач" і "Вовчанськ".