В Украине обновили порядок эмиссии корпоративных облигаций: что изменилось

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку через месяц изменит порядок выпуска облигаций для предприятий

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С 1 ноября в Украине вступит в силу новый порядок эмиссии корпоративных облигаций и их обращения. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Новая редакция заменит действующий порядок с 2018 года.

НКЦБФР сообщила, что обновленное положение предусматривает общее упрощение требований к пакету документов, подаваемых для регистрации выпуска облигаций. Она предусматривает использование КИС (комплексной информационной системы) для подачи документов в электронной форме через личный кабинет. Это уменьшает количество бумажного документооборота и упрощает процесс подачи.

В новой редакции положения уточняют понятие корпоративных облигаций, что означает, что любые облигации, эмитированные частными компаниями, подпадают под этот термин.

Совершенствуется процедура эмиссии целевых корпоративных облигаций, погашение которых осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Новая редакция упрощает требования для эмитентов, которые используют такие облигации для финансирования строительства, регламентируя, как и когда объекты должны передаваться владельцам облигаций.

Введен новый механизм, позволяющий замену эмитента облигаций без нарушения прав собственников.

Введен институт администратора выпуска облигаций, отвечающего за контроль над выполнением условий эмиссии. Администратор следит за соблюдением эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций и имеет право принимать меры по защите их интересов при возникновении рисков.

Новая редакция уточняет механизмы конвертации корпоративных облигаций в акции компании. Эта процедура регламентируется четкими условиями, позволяющими избежать споров или ошибок при обмене облигаций на акции.

Улучшены процедуры эмиссии таких облигаций, где владельцы могут выбирать между получением акций компании или возвратом средств. Новая редакция также определяет случаи, когда эмитент имеет право предлагать конвертацию облигаций в определенных условиях.

Положением введена процедура эмиссии зеленых и инфраструктурных облигаций.



Также появились новые нормы:



– предоставление возможности эмитенту облигаций осуществлять зачисление неразмещенных облигаций на собственный эмитентский счет для дальнейшего их отчуждения;

– внедрение механизма аннулирования (частичного аннулирования) выкупленных или иным образом приобретенных облигаций эмитентом;

– возможности выпуска обеспеченных облигаций;

– применение механизма прохождения и рассмотрения документов, поданных в комиссию в соответствии с требованиями закона Украины "Об административной процедуре".