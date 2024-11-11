АРМА вклало арештованих 8 млрд грн у військові облігації

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Грошові активи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) становлять 10 млрд грн. З них 8 млрд грн вкладено у військові облігації. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Станом на 2024 рік загальний портфель АРМА вже складає 12 млрд грн, з них управління грошовими коштами – це 10 млрд грн, 8 з яких – у військових облігаціях, тобто вони вже працюють на Сили оборони", – розповіла вона під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші".

За 2024 рік АРМА принесло держбюджету понад 2,1 млрд грн від управління арештованими активами, грошовими коштами та реалізацією активів.

"Тільки дохід від ОВДП становить уже 700 млн грн до державного бюджету. У серпні ми закупили військові облігації на $31 млн, які за один місяць принесли дохід у $700 000. У вересні було придбано військові облігації на 6,5 млн євро", – розповіла Дума.

Вона пояснила, що ставка за військовими облігаціями становить 18,5%, тоді як депозитна ставка в банках – 11,5%. У разі зняття арешту з активів АРМА повертає власнику кошти за ставкою 11,5%, а різниця у 7% залишається в державному бюджеті.

Згідно із законодавством АРМА може інвестувати в військові облігації до 80% коштів, що перебувають на його депозитних рахунках.

5 листопада Кабмін погодив придбання АРМА військових облігацій на суму 2 млрд грн. Ці гроші раніше належали пов'язаному з Росією онлайн-казино.

25 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладання нового арешту на ці активи.