Печерський суд арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР

30 жовтня суд знову наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Фото: Depositphotos

Печерський районний суд 30 жовтня наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Про це повідомила голова Агентства з розшуку й менеджменту активів Олена Дума.

Керівниця АРМА подякувала Держбюро розслідувань за "миттєві реагування та внесення відповідного клопотання до суду".

"Ні копійки коштів агресора та таких, що були легалізовані злочинним шляхом, не буде повернуто. Кожна гривня, кожен мільярд – на Сили оборони України та проти ворога!" – наголосила Олена Дума.

Напередодні голова АРМА повідомила, що суд, всупереч закону, зняв арешт із 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Вона запевнила, що ці кошти агентство вже спрямувало на закупівлю військових облігацій.