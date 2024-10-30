Печерский суд арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up по запросу ГБР
Печерский районный суд 30 октября наложил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
Руководительница АРМА поблагодарила Госбюро расследований за "мгновенные реагирования и внесение соответствующего ходатайства в суд".
"Ни копейки средств агрессора, легализованных преступным путем, не будут возвращены. Каждая гривня, каждый миллиард – на Силы обороны Украины и против врага!" – подчеркнула Елена Дума.
Накануне глава АРМА сообщила, что суд, вопреки закону, снял арест с 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Она заверила, что эти средства агентство уже направило на закупку военных облигаций.
- Компанию Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обход санкций против России.