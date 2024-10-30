Печерский суд арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up по запросу ГБР

30 октября суд снова наложил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег

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Печерский районный суд 30 октября наложил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Руководительница АРМА поблагодарила Госбюро расследований за "мгновенные реагирования и внесение соответствующего ходатайства в суд".

"Ни копейки средств агрессора, легализованных преступным путем, не будут возвращены. Каждая гривня, каждый миллиард – на Силы обороны Украины и против врага!" – подчеркнула Елена Дума.

Накануне глава АРМА сообщила, что суд, вопреки закону, снял арест с 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Она заверила, что эти средства агентство уже направило на закупку военных облигаций.