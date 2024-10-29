Суд отменил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up

АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста

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Печерский районный суд отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Агентство по розыску и менеджменту активов срочно обратилось в Госбюро расследований в отношении наложения нового ареста, сообщила глава АРМА Елена Дума.

По словам руководителя АРМА, эти средства агентство уже направило на закупку военных облигаций, а значит, на Вооруженные Силы Украины.

"Циничная позиция суда. Убеждена, что это происходит не просто так. Но точно вопреки закону и постановлению правительства №187 от 3 марта 2022 года, которым четко определен мораторий на возврат средств Российской Федерации", – заявила Дума.

Она заверила, что средства, направленные на ВСУ, "ни в коем случае не будут возвращены врагу".

"Происходящее наблюдают и международные партнеры, которые помогают Украине в войне против врага. Такие решения являются "лакмусом фиолетовым" для ускорения судебной реформы", – добавила руководитель АРМА.

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.

В решениях суда сказано, что компании подозреваются в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обходу санкций против России.

11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний сочли вещественным доказательством, а через месяц их арестовали.