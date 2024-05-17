Печерский суд арестовал счета онлайн-казино Pin-Up и Vbet
Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований. Решения суда опубликованы в судебном реестре (1, 2).
Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.
В решениях суда сказано, что компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обходу санкций против России.
"В рамках уголовного производства установлено, что ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Вбет Украина" [...] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их последующим обналичиванием путем использования подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т.н. "дропов", виртуальных активов)", – говорится в решениях суда.
ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года по 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.
Что касается Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.
Общая сумма финансовых операций, прошедших по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022-го по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн, сказано в решении суда.
11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По этим счетам запрещены любые финансовые операции.
Речь идет о таких компаниях:
→ ООО "Укр Гейм Технолоджи"
→ ООО "Турбо.ЮА"
→ ООО "Виктория-Софт"
→ ООО "Вбет Украина"
→ ООО "ТранитаДевелопмент"
→ ООО "Укр Гейм Консалтинг Груп"
→ ООО "Софт Констракт Украина"
→ ООО "Грандис Проперти Лимитед"
→ ООО с иностранными инвестициями "Королевская компания развития"
→ ООО "Фаст Кредит"
Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.
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