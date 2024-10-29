Суд скасував арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up

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Печерський районний суд скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Агентство з розшуку й менеджменту активів терміново звернулося до Держбюро розслідувань щодо накладання нового арешту, повідомила голова АРМА Олена Дума.

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За словами керівниці АРМА, ці кошти агентство вже спрямувало на закупівлю військових облігацій, а отже, на Збройні Сили України.

"Цинічна позиція суду. Переконана, що це відбувається не просто так. Але точно всупереч закону та постанові уряду №187 від 3 березня 2022 року, якою чітко визначено мораторій на повернення коштів Російської Федерації", – заявила Дума.

Вона запевнила, що кошти, спрямовані на ЗСУ, "в жодному разі не будуть повернуті ворогу".

"Те, що відбувається, спостерігають і міжнародні партнери, які допомагають Україні у війні проти ворога. Такі рішення є "лакмусом фіолетовим" для прискорення судової реформи", – додала керівниця АРМА.

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.

У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували.