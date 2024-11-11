АРМА вложило арестованных 8 млрд грн в военные облигации

Фото: Depositphotos

Денежные активы Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) составляют 10 млрд грн. Из них 8 млрд грн вложено в военные облигации. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"По состоянию на 2024 год общий портфель АРМА уже составляет 12 млрд грн, из них управление денежными средствами – это 10 млрд грн, 8 из которых – в военных облигациях, то есть они уже работают на Силы обороны", – рассказала она во время круглого стола на тему "Как вернуть в Украину заблокированные российские деньги".

За 2024 год АРМА принесло госбюджету более 2,1 млрд грн от управления арестованными активами, денежными средствами и реализацией активов.

"Только доход от ОВГЗ составляет уже 700 млн грн в государственный бюджет. В августе мы закупили военные облигации на $31 млн, которые за один месяц принесли доход в $700 000. В сентябре были приобретены военные облигации на 6,5 млн евро", – рассказала Дума.

Она пояснила, что ставка по военным облигациям составляет 18,5%, тогда как депозитная ставка в банках – 11,5%. При снятии ареста с активов АРМА возвращает владельцу денежные средства по ставке 11,5%, а разница в 7% остается в государственном бюджете.

Согласно законодательству АРМА может инвестировать в военные облигации до 80% средств, находящихся на его депозитных счетах.

5 ноября Кабмин согласовал приобретение АРМА военных облигаций на сумму 2 млрд грн. Эти деньги раньше принадлежали связанному с Россией онлайн-казино.

25 октября Печерский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн компании Pin-Up. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста на эти активы.