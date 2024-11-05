Кабмин согласовал приобретение ОВГЗ из арестованных средств онлайн-казино Pin-Up

АРМА направило еще 2 млрд грн на ВСУ

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Кабинет министров во вторник, 5 ноября, согласовал приобретение Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) военных облигаций на сумму 2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Отныне эти средства, которые раньше принадлежали связанному с Россией онлайн-казино, будут работать на усиление обороноспособности Украины", – говорится в сообщении.

В октябре по ходатайству Офиса генпрокурора суд передал в управление АРМА 2,6 млрд грн. Агентство в сотрудничестве с Государственным бюро расследований обеспечило списание этих средств на счет АРМА в государственном банке.

Согласно законодательству АРМА может инвестировать в военные облигации до 80% находящихся на его депозитных счетах средств, пояснили в агентстве.

Однако 25 октября Печерский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн компании Pin-Up. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста на эти активы.

С учетом этих 2 млрд грн от онлайн-казино портфель ОВГЗ Нацагентства будет составлять почти 8 млрд грн в эквиваленте, включая $31 млн и 6,5 млн евро.

На сегодняшний день общий портфель от управления арестованными активами уже составляет 12 млрд грн, сообщили в АРМА.