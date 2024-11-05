Кабмін погодив придбання ОВДП з арештованих коштів онлайн-казино Pin-Up

АРМА спрямувало ще 2 млрд грн на ЗСУ

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів у вівторок, 5 листопада, погодив придбання Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) військових облігацій на суму 2 млрд грн. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Відтепер ці кошти, які раніше належали пов'язаному з Росією онлайн-казино, працюватимуть на посилення обороноздатності України", – сказано в повідомленні.

У жовтні за клопотанням Офісу генпрокурора суд передав в управління АРМА 2,6 млрд грн. Агентство у співпраці з Державним бюро розслідувань забезпечило списання цих коштів на рахунок АРМА в державному банку.

Згідно із законодавством АРМА може інвестувати в військові облігації до 80% коштів, що перебувають на його депозитних рахунках, пояснили в агентстві.

Однак 25 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладання нового арешту на ці активи.

З урахуванням цих 2 млрд грн від онлайн-казино портфель ОВДП Нацагентства становитиме вже майже 8 млрд грн в еквіваленті, включно з $31 млн та 6,5 млн євро.

На сьогодні загальний портфель від управління арештованими активами вже становить 12 млрд грн, повідомили в АРМА.