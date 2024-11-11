Из Украины вывели более $100 млрд за годы независимости. АРМА ищет механизмы возврата

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За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более $100 млрд. Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума во время круглого стола на тему "Как вернуть в Украину заблокированные российские деньги".

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"Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более $100 млрд как динамичной цифре, которая находится за границей", – отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Однако в таком случае ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Комиссия должна избрать организатора торгов по восьми критериям.

Также Дума объяснила, что учитывается опыт продажи подобных активов – для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости – агентство недвижимости, для произведений искусства – специализированные площадки.