Украинцы рекордно увеличили инвестиции в ОВГЗ за год – до 640 млрд грн

Объем ОВГЗ в собственности украинских граждан и бизнеса в 2024 году вырос вдвое

Фото: Depositphotos

В 2024 году украинцы инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) рекордный объем средств – 639,5 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что, отмечают в ведомстве, "свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ".

По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинцев находились облигации на общую сумму 1,84 трлн грн.

Источник: Министерство финансов

"Второй год полномасштабной войны подряд мы прошли без эмиссионного финансирования. Рекордный объем привлечений правительства на внутреннем долговом рынке – почти 640 млрд грн в эквиваленте по сравнению с прошлогодними 566 млрд грн – вместе с мощной поддержкой международных партнеров дали возможность профинансировать дефицит бюджета" – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В Национальном банке уточнили, что в прошлом году Министерство финансов:

→ привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн и 754,9 млн евро;

→ направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн и 918,3 млн евро.

Ролловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составляет 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Физические и юридические лица на 1 января 2025 года вдвое увеличили портфель военных облигаций – до 171,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 85,4 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2024 года.

Читайте также АРМА вложило арестованных 8 млрд грн в военные облигации

По данным Нацбанка, в течение военного положения правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 1458 млрд грн в эквиваленте.