"Важный шаг в развитии рынка гособлигаций": Украина впервые провела switch-аукцион

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19 февраля 2025 года Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком Украины впервые провели аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке, используя новую функцию платформы аукционов Bloomberg. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что такое switch-аукционы

Аукционы по обмену государственных облигаций позволяют инвесторам заменять ранее выпущенные долговые бумаги, которые скоро должны быть погашены или являются менее ликвидными, на новые облигации. Это помогает:

Сглаживать график выплат по государственному долгу.

Повышать ликвидность рынка государственных облигаций.

Оптимизировать процессы расчетов и уменьшить операционные расходы.

В Украине аукционы гособлигаций через платформу Bloomberg проводятся с 2019 года, однако использование функции switch-аукционов стало возможным только сейчас. Новая система позволяет инвесторам подавать заявки на обмен облигаций в пределах одной транзакции, а не через две отдельные операции, что существенно улучшает скорость и эффективность расчетов.

Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом, отметил:

"После нескольких месяцев подготовки мы рады объявить о запуске switch-аукционов в Украине. Этот инструмент позволяет обменивать приближающиеся к погашению государственные облигации на новые выпуски, что положительно повлияет на ликвидность рынка. Это важный шаг в развитии рынка гособлигаций Украины и его приближении к лучшим мировым практикам".

Кэтрин Фурбер, глобальный руководитель продуктов торговли на развивающихся рынках в компании Bloomberg, отметила, что новая функция switch-аукционов в Bloomberg предоставляет оптимальное, гибкое и масштабируемое решение для эмитентов на первичном рынке.

Платформа аукционов Bloomberg, являющаяся частью корпоративных решений Bloomberg для центральных банков и государственных финансовых учреждений, используется для проведения аукционов в электронном формате. Она позволяет участникам рынка отслеживать аукционы, подавать заявки и обеспечивать безопасную среду для выпуска и выкупа долга и других операций на открытом рынке. Эта платформа полностью интегрирована с информационными, аналитическими и коммуникационными инструментами Bloomberg Terminal и используется более чем в 40 странах мира.