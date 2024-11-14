Украинцы и бизнес увеличили инвестиции в ОВГЗ на 45,5 млрд грн – Минфин

Объем ОВГЗ в собственности украинских граждан и бизнеса вырос на 45,5 млрд грн

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С начала 2024 года граждане Украины и представители бизнеса увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 45,5 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Физические лица по состоянию на 1 ноября увеличили объем портфеля ОВГЗ на 17,3 млрд грн – до 70,5 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 28,2 млрд грн – до 167,1 млрд грн.

В то же время территориальные общины с начала года уменьшили объем портфеля ОВГЗ в 2,5 раза – с 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВГЗ, который держат нерезиденты, также с начала года сократился на 20,3 млрд грн – до 23,3 млрд грн. А их доля в структуре ОВГЗ снизилась до 1,3%.

На начало ноября всего в обращении находится ОВГЗ на 1,76 трлн грн.

"Внутренние поступления и ОВГЗ – это два важных инструмента финансирования Вооруженных сил", – отмечают в Минэкономики.