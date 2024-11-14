Українці та бізнес збільшили інвестиції в ОВДП на 45,5 млрд грн – Мінфін

Обсяг ОВДП у власності українських громадян і бізнесу зріс на 45,5 млрд грн

Фото: Depositphotos

З початку 2024 року громадяни України та представники бізнесу збільшили обсяг придбаних облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на 45,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн – до 70,5 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 28,2 млрд грн – до 167,1 млрд грн.

Водночас територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфеля ОВДП у 2,5 раза – з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн – до 23,3 млрд грн. А їх частка у структурі ОВДП зменшилася до 1,3%.

Станом на початок листопада загалом в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн.

"Внутрішні надходження та ОВДП – це два важливі інструменти фінансування Збройних сил", – зазначають у Мінекономіки.