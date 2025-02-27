"Важливий крок у розвитку ринку держоблігацій": Україна вперше провела switch-аукціон

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19 лютого 2025 року Міністерство фінансів України спільно з Національним банком України вперше провели аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку, використовуючи нову функцію платформи аукціонів Bloomberg. Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Що таке switch-аукціони

Аукціони з обміну державних облігацій дозволяють інвесторам замінювати раніше випущені боргові папери, які скоро мають бути погашені або є менш ліквідними, на нові облігації. Це допомагає:

Згладжувати графік виплат за державним боргом.

Підвищувати ліквідність ринку державних облігацій.

Оптимізувати процеси розрахунків і зменшити операційні витрати.

В Україні аукціони держоблігацій через платформу Bloomberg проводяться з 2019 року, однак використання функції switch-аукціонів стало можливим лише зараз. Нова система дозволяє інвесторам подавати заявки на обмін облігацій у межах однієї транзакції, а не через дві окремі операції, що суттєво покращує швидкість та ефективність розрахунків.

Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, зазначив:

"Після кількох місяців підготовки ми раді оголосити про запуск switch-аукціонів в Україні. Цей інструмент дозволяє обмінювати державні облігації, що наближаються до погашення, на нові випуски, що позитивно вплине на ліквідність ринку. Це важливий крок у розвитку ринку держоблігацій України та його наближенні до найкращих світових практик".

Кетрін Фурбер, глобальна керівниця продуктів торгівлі на ринках, що розвиваються, у компанії Bloomberg, зазначила, що нова функція switch-аукціонів у Bloomberg надає оптимальне, гнучке й масштабоване рішення для емітентів на первинному ринку.

Платформа аукціонів Bloomberg, яка є частиною корпоративних рішень Bloomberg для центральних банків і державних фінансових установ, використовується для проведення аукціонів в електронному форматі. Вона дозволяє учасникам ринку відстежувати аукціони, подавати заявки та забезпечувати безпечне середовище для випуску й викупу боргу, а також інших операцій на відкритому ринку. Ця платформа є повністю інтегрованою з інформаційними, аналітичними й комунікаційними інструментами Bloomberg Terminal і використовується більш ніж у 40 країнах світу.