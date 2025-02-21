В Украине впервые зарегистрировали облигации по базовому проспекту. Что это
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую в Украине эмиссию корпоративных облигаций по базовому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Эмитентом облигаций по этому инновационному выпуску является финтех-компания Activitis, организатором выпуска – инвестиционная фирма "УНИВЕР Капитал".
Как уточняет профильное издание Fintech Insider, объем эмиссии — 300 млн грн, номинальная доходность облигаций составляет 20% годовых в гривне, а эффективная (с учетом реинвестирования) – 21,55%. Это делает их привлекательной альтернативой облигациям внутреннего государственного займа.
Размещение облигаций произошло на фондовой бирже ПФТС по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты". За один день – 20 февраля 2025 года – заключены и произведены расчеты по 155 сделкам. С 1 марта 2025 года обращение облигаций станет также доступным на вторичном рынке.
"Регистрация выпуска по базовому проспекту свидетельствует о модернизации украинского рынка капитала. Это еще один шаг к европейским стандартам прозрачности и эффективности. Комиссия поддерживает инициативы, направленные на упрощение доступа бизнеса к финансированию" – прокомментировал Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.
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