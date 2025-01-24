Рынок акций украинских эмитентов как сегмент отечественного рынка капиталов на сегодняшний день почти отсутствует. Об этом LIGA.net говорят и в Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР), и в брокерских компаниях.

Рынок капитала в Украине сейчас преимущественно состоит из операций с государственными облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Ключевым инструментом выступают военные облигации. Они были введены с началом полномасштабной войны и активно привлекают инвестиции как физических лиц, так и бизнеса.

В то же время акции нескольких украинских компаний котируются на международных биржах.

Ситуация в Украине

Основной причиной сегодняшнего состояния рынка акций украинских эмитентов в НКЦБФР видят низкий спрос инвесторов на эти финансовые инструменты. Это, по словам члена НКЦБФР Юрия Бойко, в свою очередь, ограничивает развитие предложения на рынке.

"Первоочередная причина – война. Именно из-за нее желающих инвестировать в акции компаний в Украине, учитывая военные риски, нет. Вторая причина – осталось достаточно малое количество эмитентов, акции которых листингованы на отечественных биржах. То есть инвестору по сути не из чего выбирать. И это ухудшает диверсификацию портфеля по акциям", – отмечает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

О том, что приемлемых для инвестирования акций в Украине нет, говорит президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.

"Те акции, которые были приватизированных компаний, они в основном либо остались на неподконтрольных территориях, либо близки к банкротству, либо миноритарных акционеров вытеснили в результате процедуры squeeze-out", – отмечает он.

Процедура squeeze-out (принудительный выкуп акций) утверждена Законом о государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков. Она предусматривает обязательную продажу акций миноритарными акционерами доминирующему акционеру.