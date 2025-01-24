Ринок акцій українських емітентів як сегмент вітчизняного ринку капіталів на сьогодні майже відсутній. Про це LIGA.net говорять і в Нацкомісії цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), і в брокерських компаніях.

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Ринок капіталу в Україні наразі переважно складається з операцій із державними облігаціями внутрішньої позики (ОВДП). Ключовим інструментом виступають військові облігації. Вони були запроваджені з початком повномасштабної війни і тепер активно залучають інвестиції як фізичних осіб, так і бізнесу.

Водночас акції кількох українських компаній котируються на міжнародних біржах.

Ситуація в Україні

Основною причиною сьогоднішнього стану ринку акцій українських емітентів в НКЦПФР бачать низький попит інвесторів на ці фінансові інструменти. Це, за словами члена НКЦПФР Юрія Бойка, своєю чергою, обмежує розвиток пропозиції на ринку.

"Першочергова причина – війна. Саме через неї бажаючих інвестувати в акції компаній в Україні, враховуючи військові ризики, немає. Друга причина – залишилась досить мала кількість емітентів, акції яких лістинговані на вітчизняних біржах. Тобто інвестору по-суті нема з чого вибирати. І це погіршує диверсифікацію портфеля з акцій", – зазначає керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко.

Про те, що прийнятних для інвестування акцій в Україні наразі немає, говорить президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак.

"Ті акції, які були приватизованих компаній, вони здебільшого або залишились на непідконтрольних територіях, або близькі до банкрутства, або міноритарних акціонерів витіснили внаслідок процедури squeeze-out", – зазначає він.