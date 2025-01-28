Старейшей фондовой бирже Украины удалось сохранить лицензию: она остается на рынке

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Фондовой бирже ПФТС удалось сохранить лицензии и продолжить работу благодаря выполнению сделки с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В мае 2024 года акционеры ПФТС признали нецелесообразным ведение дальнейшей деятельности по организации торговли финансовыми инструментами и решили обратиться к регулятору с просьбой аннулировать ее лицензии. Такое решение было связано с невозможностью приведения деятельности биржи в соответствие с требованиями законодательства по соблюдению пруденциальных нормативов.

Однако в июле биржа заключила соглашение с Нацкомиссией по урегулированию последствий нарушения законодательства, угрожавшего бирже потерей лицензии. В частности, ПФТС получила время до февраля 2025 года, чтобы выполнить пруденциальные показатели.

"Организация выполнила все условия соглашения в определенный срок и комиссия уже получила подтверждающие документы об этом. Так что старейшая фондовая биржа Украины продолжает свою работу", — говорится в заявлении НКЦБФР.

Это соглашение стало прецедентом на рынках капитала: впервые договоренность стала возможной со вступлением в силу закона Украины №3585-Х об усовершенствовании государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков.

В 2024 году общий объем торгов на ПФТС составил 520 млрд грн, или 71% от общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине.