Суд разрешил Украинской бирже возобновить торги
Шестой апелляционный административный суд разрешил Украинской бирже возобновить торги, сообщила ее пресс-служба.
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Украинская биржа с 8 июля прекратила работу из-за аннулирования лицензий. Не согласившись с решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, биржа решила обжаловать его в суде и параллельно подала заявление об обеспечении иска путем остановки действия постановления НКЦБФР на время судебного процесса.
Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении этого заявления, но ШААС принял сторону Украинской биржи.
Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия — 24 сентября 2024 года.
"Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного разбирательства. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме. В то же время мы продолжаем обжаловать постановление НКЦБФР в судебном порядке", – говорится в заявлении УБ.
Дата возобновления торгов станет известна позже.
- В Украине сейчас есть три фондовых биржи: Украинская биржа, ПФТС и Перспектива. Украинская биржа – самая маленькая из них. Из общего объема торгов в размере 436,4 млрд грн на нее в 2023 году пришлось всего 3,4%.
- Регулятор аннулировал лицензии Украинской биржи в связи с тем, что ее крупнейшим акционером является корпорация Freedom Holding подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова.
- Украинские власти рассматривают создание новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций.