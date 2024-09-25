Фото: Украинская биржа

Шестой апелляционный административный суд разрешил Украинской бирже возобновить торги, сообщила ее пресс-служба.

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Украинская биржа с 8 июля прекратила работу из-за аннулирования лицензий. Не согласившись с решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, биржа решила обжаловать его в суде и параллельно подала заявление об обеспечении иска путем остановки действия постановления НКЦБФР на время судебного процесса.

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении этого заявления, но ШААС принял сторону Украинской биржи.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия — 24 сентября 2024 года.

"Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного разбирательства. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме. В то же время мы продолжаем обжаловать постановление НКЦБФР в судебном порядке", – говорится в заявлении УБ.

Дата возобновления торгов станет известна позже.