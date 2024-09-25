Суд дозволив Українській біржі відновити торги
Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив Українській біржі відновити торги, повідомила її пресслужба.
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Українська біржа з 8 липня припинила роботу через анулювання ліцензій. Не погодившись із рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржа вирішила оскаржити його в суді й паралельно подала заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови НКЦПФР на час судового процесу.
Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні цієї заяви, але ШААС став на бік Української біржі.
Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.
"Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі. Водночас ми продовжуємо оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку", – йдеться в заяві УБ.
Дата відновлення торгів стане відома пізніше.
- В Україні зараз є три фондові біржі: Українська біржа, ПФТС і Перспектива. Українська біржа – найменша з них. Із загального обсягу торгів розміром 436,4 млрд грн на неї у 2023 році припало лише 3,4%.
- Регулятор анулював ліцензії Української біржі у зв'язку з тим, що її найбільший акціонер – корпорація Freedom Holding підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова.
- Українська влада розглядає створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.