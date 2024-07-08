Українська біржа припинила роботу через анулювання ліцензій

Фото: Українська біржа

Українська біржа з 8 липня припинила роботу через анулювання ліцензій. Про це повідомляється на її сайті.

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На початку червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вирішила анулювати ліцензії Української біржі через наявність підсанкційної особи серед бенефіціарів, це рішення набрало чинності з 5 липня.

Біржа подала до Київського окружного суду позовну заяву про визнання протиправною і скасування постанови НКЦПФР про анулювання ліцензій й попросила на час розгляду справи призупинити дію оскаржуваної постанови.

"Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться", – повідомила УБ.

Тим часом пресслужба НКЦПФР повідомила, що КОАС прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову, а отже, ліцензії УБ не діють.

Регулятор анулював ліцензії Української біржі у зв'язку з тим, що її найбільший акціонер – корпорація Freedom Holding підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова.

В Україні зараз є три фондові біржі: Українська біржа, ПФТС і Перспектива. Українська біржа – найменша з них. Із загального обсягу торгів розміром 436,4 млрд грн на неї у 2023 році припало лише 3,4%.