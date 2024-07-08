Украинская биржа прекратила работу из-за аннулирования лицензий

Фото: Украинская биржа

Украинская биржа с 8 июля прекратила работу из-за аннулирования лицензий. Об этом сообщается на ее сайте.

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В начале июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила аннулировать лицензии Украинской биржи из-за присутствия подсанкционного лица в числе бенефициаров, данное решение вступило в силу с 5 июля.

Биржа подала в Киевский окружной суд исковое заявление о признании противоправным и отмене постановления НКЦБФР об аннулировании лицензий и попросила на время рассмотрения дела приостановить действие обжалуемого постановления.

"По состоянию на утро 8 июля нам не известен результат рассмотрения судом заявления об обеспечении иска, поэтому сегодня, 8 июля, торги не проводятся", — сообщила УБ.

Между тем, пресс-служба НКЦБФР сообщила, что КОАС принял постановление об отказе в принятии мер обеспечения иска, а следовательно, лицензии УБ не действуют.

Регулятор аннулировал лицензии Украинской биржи в связи с тем, что ее крупнейший акционер – корпорация Freedom Holding подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова.

В Украине сейчас три фондовых биржи: Украинская биржа, ПФТС и Перспектива. Украинская биржа – самая маленькая из них. При общем объеме торгов в размере 436,4 млрд грн на нее в 2023 году пришлось всего 3,4%.