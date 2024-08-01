Регулятор дал шанс бирже ПФТС сохранить лицензию: заключили беспрецедентное соглашение

У ПФТС есть срок до февраля устранить все нарушения

Фото: ПФТС/Facebook

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заключила соглашение с АО "Фондовая биржа ПФТС" об урегулировании последствий нарушения профильного законодательства, которое грозило бирже потерей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соглашением определено, что Комиссия прекращает привлечение к ответственности биржу ПФТС за нарушение профильного законодательства, а биржа признает факт совершения такого правонарушения и обязуется выполнить ряд требований.

В частности, ПФТС должна до февраля 2025 года привести свои пруденциальные показатели в соответствие и добровольно уплатить финансовую санкцию в 50 000 грн в течение 10 календарных дней с момента вынесения постановления.

В случае не устранения или невозможности устранения нарушения, биржа ПФТС должна подать заявление об аннулировании лицензии на деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, указывает регулятор.

В марте НКЦБФР составила акт о правонарушениях на рынках капитала в отношении ПФТС.

Как сообщал глава Комиссии Руслан Магомедов ПФТС не выполнила вовремя требования к нормативу ликвидности (держать 50% собственного капитала в живых деньгах или облигациях государственного займа) и не предприняла конкретных действий в этом направлении. Биржа предложила лишь предоставить дополнительно год-два для выполнения требований, но регулятор посчитал это неприемлемым.

Текущее соглашение НКЦБФР называет прецедентом на рынках капитала: впервые договоренность стала возможной со вступлением в силу Закона Украины №3585-Х относительно усовершенствования государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков.