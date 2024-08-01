Регулятор дав шанс біржі ПФТС зберегти ліцензію: уклали безпрецедентну угоду

Фото: ПФТС/Facebook

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) уклала угоду з АТ "Фондова біржа ПФТС" про врегулювання наслідків порушення профільного законодавства, яке загрожувало біржі втратою ліцензії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Угодою визначено, що Комісія припиняє притягнення до відповідальності біржу ПФТС за порушення профільного законодавства, а біржа визнає факт вчинення такого правопорушення та зобов'язується виконати низку вимог.

Зокрема, ПФТС має до лютого 2025 року привести свої пруденційні показники у відповідність і добровільно сплатити фінансову санкцію в 50 000 грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

У разі не усунення чи неможливості усунення порушення, біржа ПФТС має подати заяву про анулювання ліцензії на діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, зазначає регулятор.

У березні НКЦПФР склала акт про правопорушення на ринках капіталу щодо ПФТС.

Як повідомляв голова Комісії Руслан Магомедов, ПФТС не виконала вчасно вимоги до нормативу ліквідності (тримати 50% власного капіталу в живих грошах або облігаціях державної позики) і не здійснила конкретних дій у цьому напрямку. Біржа запропонувала лише надати додатково рік-два на виконання вимог, але регулятор вважав це неприйнятним.

Поточну угоду НКЦПФР називає прецедентом на ринках капіталу: вперше домовленість стала можливою з набранням чинності Закону України №3585-Х щодо удосконалення державного регулювання й нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків.