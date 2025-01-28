Найстарішій фондовій біржі України вдалося зберегти ліцензію: вона залишається на ринку

ПФТС виконала умови угоди з НКЦПФР і працюватиме далі

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Фондовій біржі ПФТС вдалося зберегти ліцензії та продовжити роботу завдяки виконанню угоди з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це повідомила пресслужба регулятора.

У травні 2024 року акціонери ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Таке рішення було пов'язане з неможливістю приведення діяльності біржі у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Проте у липні біржа уклала угоду з Нацкомісією щодо врегулювання наслідків порушення законодавства, яке загрожувало біржі втратою ліцензії. Зокрема ПФТС отримала час до лютого 2025 року, щоб виконати пруденційні показники.

"Організація виконала усі умови угоди у визначений термін й комісія вже отримала підтверджувальні документи про це. Тож найстаріша фондова біржа України продовжує свою роботу", – йдеться в заяві НКЦПФР.

Ця угода стала прецедентом на ринках капіталу: вперше домовленість стала можливою з набранням чинності закону України №3585-Х щодо удосконалення державного регулювання й нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринков.

У 2024 році загальний обсяг торгів на ПФТС склав 520 млрд грн, або 71% від загального обсягу торгів організаторів торгів цінними паперами в Україні.