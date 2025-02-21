В Україні вперше зареєстрували облігації по базовому проспекту. Що це

Фото: depositphotos.com

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу в Україні емісію корпоративних облігацій по базовому проспекту. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Облігації по базовому проспекту (Base Prospectus) – це цінні папери, випущені всередині базового проспекту емісії. Базовий проспект – це документ, що містить загальні умови випуску облігацій (емітент, умови погашення, ризики тощо) і дозволяє випускати кілька серій облігацій без необхідності щоразу затверджувати новий проспект. У такій моделі емітент реєструє базовий проспект у регулятора, потім може здійснювати випуски облігацій за його межами, публікуючи окремі фінальні умови для кожного випуску. Це поширена практика в ЄС та США для великих емітентів.

Емітентом облігацій цього інноваційного випуску є фінтех-компанія Activitis, організатором випуску – інвестиційна фірма "УНІВЕР Капітал".

Як уточнює профільне видання Fintech Insider, обсяг емісії — 300 млн грн, номінальна доходність облігацій становить 20% річних у гривні, а ефективна (з урахуванням реінвестування) – 21,55%. Це робить їх привабливою альтернативою облігаціям внутрішньої державної позики.

Розміщення облігацій відбулося на фондовій біржі ПФТС за принципом "постачання цінних паперів проти оплати". За один день – 20 лютого 2025 року – укладено та здійснено розрахунки за 155 угодами. З 1 березня 2025 року обіг облігацій стане також доступним на вторинному ринку.

Читайте також Недооцінені та малодоступні. Як продаються акції українських компаній

"Реєстрація випуску по базовому проспекту свідчить про модернізацію українського ринку капіталу. Це ще один крок до європейських стандартів прозорості та ефективності. Комісія підтримує ініціативи, спрямовані на спрощення доступу бізнесу до фінансування" – прокоментував Руслан Магомедов, голова НКЦПФР.