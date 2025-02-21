В Україні вперше зареєстрували облігації по базовому проспекту. Що це
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу в Україні емісію корпоративних облігацій по базовому проспекту. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Емітентом облігацій цього інноваційного випуску є фінтех-компанія Activitis, організатором випуску – інвестиційна фірма "УНІВЕР Капітал".
Як уточнює профільне видання Fintech Insider, обсяг емісії — 300 млн грн, номінальна доходність облігацій становить 20% річних у гривні, а ефективна (з урахуванням реінвестування) – 21,55%. Це робить їх привабливою альтернативою облігаціям внутрішньої державної позики.
Розміщення облігацій відбулося на фондовій біржі ПФТС за принципом "постачання цінних паперів проти оплати". За один день – 20 лютого 2025 року – укладено та здійснено розрахунки за 155 угодами. З 1 березня 2025 року обіг облігацій стане також доступним на вторинному ринку.
"Реєстрація випуску по базовому проспекту свідчить про модернізацію українського ринку капіталу. Це ще один крок до європейських стандартів прозорості та ефективності. Комісія підтримує ініціативи, спрямовані на спрощення доступу бізнесу до фінансування" – прокоментував Руслан Магомедов, голова НКЦПФР.
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