Как изменилась доходность депозитов и государственных облигаций после решений Нацбанка
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускаются Министерством финансов для привлечения средств в государственный бюджет. ОВГЗ считаются низкорисковым инвестиционным инструментом, поскольку их погашение гарантировано государством.
Депозиты в банках – это финансовый инструмент, посредством которого физические и юридические лица могут хранить денежные средства на счетах и получать фиксированный процент дохода.
Сколько можно заработать на них после решений Нацбанка в марте 2025 года – в обзоре LIGA.net.
Ставки по депозитам в самых популярных банках Украины: динамика, причины изменений
По состоянию на 1 января 2025 года, по информации Нацбанка, рейтинг пяти крупнейших банков Украины по объему вкладов физических лиц выглядел следующим образом:
1. ПриватБанк (государственный) – 438,0 млрд грн.
2. Ощадбанк (государственный) – 210,2 млрд грн.
3. Универсал Банк (частный) – 81,7 млрд грн.
4. Райффайзен Банк (иностранная банковская группа) – 70,7 млрд грн.
5. ПУМБ (частный) – 54,9 млрд грн.