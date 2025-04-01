Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускаются Министерством финансов для привлечения средств в государственный бюджет. ОВГЗ считаются низкорисковым инвестиционным инструментом, поскольку их погашение гарантировано государством.

Депозиты в банках – это финансовый инструмент, посредством которого физические и юридические лица могут хранить денежные средства на счетах и получать фиксированный процент дохода.

Сколько можно заработать на них после решений Нацбанка в марте 2025 года – в обзоре LIGA.net.

Ставки по депозитам в самых популярных банках Украины: динамика, причины изменений

По состоянию на 1 января 2025 года, по информации Нацбанка, рейтинг пяти крупнейших банков Украины по объему вкладов физических лиц выглядел следующим образом:

1. ПриватБанк (государственный) – 438,0 млрд грн.

2. Ощадбанк (государственный) – 210,2 млрд грн.

3. Универсал Банк (частный) – 81,7 млрд грн.

4. Райффайзен Банк (иностранная банковская группа) – 70,7 млрд грн.

5. ПУМБ (частный) – 54,9 млрд грн.