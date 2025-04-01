Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів для залучення коштів до державного бюджету. ОВДП вважаються низькоризиковим інвестиційним інструментом, оскільки їхнє погашення гарантовано державою.

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Депозити в банках – це фінансовий інструмент, за допомогою якого фізичні та юридичні особи можуть зберігати кошти на рахунках та отримувати фіксований відсоток доходу.

Скільки можна заробити на них після рішень Нацбанку в березні 2025 року – в огляді LIGA.net.

Ставки за депозитами в найпопулярніших банках України: динаміка, причини змін

Станом на 1 січня 2025 року, за інформацією Нацбанку, рейтинг п’яти найбільших банків України за обсягом вкладів фізичних осіб виглядав так:

1. ПриватБанк (державний) – 438,0 млрд грн.

2. Ощадбанк (державний) – 210,2 млрд грн.

3. Універсал Банк (приватний) – 81,7 млрд грн.

4. Райффайзен Банк (іноземна банківська група) – 70,7 млрд грн.

5. ПУМБ (приватний) – 54,9 млрд грн.