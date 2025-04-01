Як змінилася дохідність депозитів та державних облігацій після рішень Нацбанку
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів для залучення коштів до державного бюджету. ОВДП вважаються низькоризиковим інвестиційним інструментом, оскільки їхнє погашення гарантовано державою.
Депозити в банках – це фінансовий інструмент, за допомогою якого фізичні та юридичні особи можуть зберігати кошти на рахунках та отримувати фіксований відсоток доходу.
Скільки можна заробити на них після рішень Нацбанку в березні 2025 року – в огляді LIGA.net.
Ставки за депозитами в найпопулярніших банках України: динаміка, причини змін
Станом на 1 січня 2025 року, за інформацією Нацбанку, рейтинг п’яти найбільших банків України за обсягом вкладів фізичних осіб виглядав так:
1. ПриватБанк (державний) – 438,0 млрд грн.
2. Ощадбанк (державний) – 210,2 млрд грн.
3. Універсал Банк (приватний) – 81,7 млрд грн.
4. Райффайзен Банк (іноземна банківська група) – 70,7 млрд грн.
5. ПУМБ (приватний) – 54,9 млрд грн.