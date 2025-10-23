"Ситуация на рынке под контролем". НБУ прокомментировал ослабление гривни

Национальный банк зафиксировал снижение курса на 1,5% в октябре, но с начала года гривня укрепилась на 0,65%

С начала 2025 года национальная валюта в целом укрепилась на 0,65%, а ситуация на валютном рынке остается под контролем, заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге в четверг.

"Сейчас под влиянием сезонного фактора наблюдается незначительная девальвация, которая с начала текущего месяца составляет 1,5%, но с начала года ревальвация гривни составляет 0,65%... Ситуация на рынке контролируется", – сообщил Гелетий.

По его словам, в течение года обменный курс оставался под контролем. После кратковременного ослабления гривни в начале 2025 года предложение иностранной валюты на рынке постепенно увеличилось, что обеспечило стабильное боковое движение курса без резких колебаний.

Гелетий подчеркнул, что Национальный банк продолжит придерживаться политики управляемой гибкости курса. По его словам, такая стратегия способствует достижению ключевой цели регулятора – снижения годовой инфляции до целевого уровня в 5%.

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук пояснил, что текущие колебания гривни соответствуют общемировым валютным тенденциям. "Ослабление доллара США по отношению к евро влияет на динамику гривни, и такое взаимодействие является естественным для рынка", – отметил он.

Николайчук также обратил внимание на структурные изменения во внешней торговле Украины. Все большая доля внешнеторговых расчетов осуществляется в евро, что влияет на структуру спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.