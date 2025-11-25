Официальный курс доллара в Украине снова обновил рекорд. Предыдущий продержался один день
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару США на 26 ноября на уровне 42,4015 грн/$. Об этом говорится на сайте НБУ.
Таким образом регулятор снизил официальный курс гривни относительно доллара на три копейки по сравнению с сегодняшним (42,3713 грн/$).
Курс 25 ноября был новым историческим максимумом стоимости доллара США в Украине.
17 октября Bloomberg писало, что Международный валютный фонд требует от Нацбанка девальвации гривни. МВФ считает, что ослабление курса может повысить доходы от экспорта и облегчить финансирование бюджета, который в значительной степени зависит от внешней помощи.
Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что МВФ не выдвигал Украине требования проводить "контролируемую девальвацию".
- В конце октября официальный курс доллара впервые с января превысил 42 грн. Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий говорил, что причина – действие сезонного фактора.
