Официальный курс доллара в Украине снова обновил рекорд. Предыдущий продержался один день

НБУ снизил официальный курс гривни относительно доллара на 26 ноября на три копейки

Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару США на 26 ноября на уровне 42,4015 грн/$. Об этом говорится на сайте НБУ.

Таким образом регулятор снизил официальный курс гривни относительно доллара на три копейки по сравнению с сегодняшним (42,3713 грн/$).

Курс 25 ноября был новым историческим максимумом стоимости доллара США в Украине.

Инфографика: НБУ

17 октября Bloomberg писало, что Международный валютный фонд требует от Нацбанка девальвации гривни. МВФ считает, что ослабление курса может повысить доходы от экспорта и облегчить финансирование бюджета, который в значительной степени зависит от внешней помощи.

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что МВФ не выдвигал Украине требования проводить "контролируемую девальвацию".