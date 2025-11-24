Ніколайчук: МВФ публічно не говорив про девальвацію, а з чутками НБУ не працює

Фото: НБУ

Перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив, що Міжнародний валютний фонд не висував Україні вимоги проводити "контрольовану девальвацію". Про це він сказав у подкасті Центру економічної стратегії, коментуючи публікацію Bloomberg, де йшлося про нібито очікування МВФ щодо поступового послаблення курсу.

"Я, чесно кажучи, не пам’ятаю жодної публічної заяви Міжнародного валютного фонду щодо того, що в Україні має бути контрольована девальвація", – сказав він, додавши, що НБУ працює "не з чутками".

За його словами, Нацбанк обговорює з МВФ питання монетарної та валютно-курсової політики, але не має цілей щодо конкретного рівня чи коридору обмінного курсу.

Стратегічні документи НБУ, як і раніше, передбачають режим керованої гнучкості.

"Це означає, що, по-перше, у нас головною ціллю залишається цінова стабільність, кількісним виміром якої є досягнення інфляційної цілі 5% на прийнятному горизонті політики. При цьому ми ставимо перед собою стратегічну задачу збільшувати гнучкість обмінного курсу, його здатність реагувати на зміну попиту і пропозиції на валютному ринку, але водночас у нас немає жодних цілей щодо якогось рівня обмінного курсу, коридору обмінного курсу чи контрольованої девальвації. Ми говоримо лише про те, що курс має відповідати плюс-мінус ринковим умовам", – сказав Ніколайчук.

Він додав, що в поточних умовах Україна не може собі дозволити повернутися до плаваючого обмінного курсу, який був до повномасштабного вторгнення.

"Тоді в нас теж були певні валютні інтервенції, але зазвичай це були або структурні інтервенції на придбання валюти на ринку для того, щоб поступово нарощувати свої резерви, або інтервенції на згладження суттєвих коливань. Те, що ми робимо зараз, дуже схоже до цієї системи, але в зовсім інших масштабах", – сказав Ніколайчук.