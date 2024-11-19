Україна значно збільшила видатки держбюджету у жовтні. На що витратили

З початку року видатки бюджету зросли до 2,7 трлн грн

Фото: пресслужба НБУ

Видатки держбюджету становили 313 млрд грн у жовтні, проти 249 млрд у вересні та 286 млрд грн у серпні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби України.

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Всього за січень-жовтень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 2,7 трлн грн, що на 310,6 млрд грн, або на 13,2% більше проти аналогічного періоду минулого року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 1041,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у жовтні – 113,2 млрд грн), що на 58 млрд грн більше проти 10 місяців минулого року. З них на грошове забезпечення військовослужбовців направлено 789,9 млрд грн (у жовтні – 86 млрд грн).

- 416,9 млрд грн – на оплату використання товарів та послуг. З них 228,7 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів, оплата комунальних послуг.

- 466 млрд грн – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій (у жовтні – 54,2 млрд грн). З них – 29,6 млрд грн на житлові субсидії та пільги громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива.

- 266,5 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у жовтні – 41,9 млрд грн).

- 243,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у жовтні – 26,1 млрд грн), що на 56,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

- 147 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у жовтні – 16,2 млрд грн). Проти аналогічного періоду минулого року зростання на 21,3 млрд грн.