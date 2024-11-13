Минфин привлек $1,35 млрд гранта от США

Украина получила грант от США, который уйдет на зарплаты учителям

Министр финансов Украины Сергей Марченко (Фото: Минфин)

Украина получила грант от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд, сообщает Министерство финансов Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Эти средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд. Это наибольшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан посредством предоставления основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы. Благодарен руководству и налогоплательщикам Соединенных Штатов за эту крайне необходимую в условиях полномасштабной войны помощь", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В нынешнем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере $7,8 млрд, из которых уже мобилизовано $5,2 млрд.

Теперь международное прямое финансирование бюджета с начала полномасштабной войны превысило $100 млрд, добавил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Ярослав Железняк.