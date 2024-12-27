Бюджетные расходы на оборону достигли 1,8 трлн грн с начала года — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны достигли 1,8 трлн грн в январе-ноябре 2024 года, что составляет 58,6% от всей суммы бюджетных расходов. Об это сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В ноябре на оборону потрачено из госбюджета 206,4 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
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