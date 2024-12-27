Бюджетні видатки на оборону досягли 1,8 трлн грн з початку року — Мінфін
Фото: Міноброни/Facebook

Витрати загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони досягли 1,8 трлн грн у січні-листопаді 2024 року, що становить 58,6% від усієї суми бюджетних видатків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У листопаді на оборону витрачено з держбюджету 206,4 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.

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