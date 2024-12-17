Расходы госбюджета достигли три триллиона гривень с начала года — Минфин

Почти половина расходов госбюджета – 1,4 трлн грн — идет на армию и оборону

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 3 трлн грн за январь – ноябрь 2024 года, что на 365,7 млрд грн, или на 13,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ноябре было израсходовано 340,9 млрд грн бюджетных денег. В октябре расходы госбюджета составили 313 млрд грн, по сравнению с 249 млрд в сентябре и 286 млрд грн в августе.

С начала года более всего расходов было направлено:

- на оплату труда с начислениями – 1,2 трлн грн (в ноябре – 115,3 млрд грн). Против аналогичного периода прошлого года эта статья расходов выросла на 75,1 млрд грн, или на 6,9%. Из этой суммы на денежное содержание военнослужащих направлено 876,6 млрд грн (в ноябре – 86,6 млрд грн);

- на оплату использования товаров и услуг – 463 млрд грн (в ноябре – 46,1 млрд грн), включая 252,6 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов;

- на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 510,6 млрд грн (в ноябре – 44,6 млрд грн). Это на 37,2 млрд грн, или на 7,9%, больше против аналогичного периода прошлого года;

- на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям – 330 млрд грн (в ноябре – 63,6 млрд грн);

- на обслуживание государственного долга – 286,7 млрд грн (в ноябре – 43,2 млрд грн). Против аналогичного периода прошлого года эти расходы выросли на 61,8 млрд грн, или на 27,5%;

- на трансферты местным бюджетам – 163 млрд грн (в ноябре – 16 млрд грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — увеличение на 27,4 млрд грн, или на 20,2%.