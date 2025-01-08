Чехия впервые за 20 лет выполнила требование НАТО потратить 2% ВВП на оборону

Чехия потратила на оборону в 2024 году $6,8 млрд

Фото: Миноброны Чехии / Facebook

Чехия в 2024 году достигла целевого показателя НАТО потратить на сектор безопасности и обороны 2% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Чехии.

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Расходы на оборону составили 166,8 млрд крон ($6,8 млрд), что соответствует 2,09% ВВП.

В последний раз Чехия выделяла 2% ВВП на оборону в 2005 году, уточняет Czech Radio. Долгое время Чехия подвергалась критике со стороны НАТО за то, что расходы на оборону были ниже рекомендованного Альянсом уровня. Например, в 2020 году они составляли примерно 1,4% ВВП, в 2021 году – 1,39%, в 2022 году – 1,34%, в 2023 году – 1,5%.

В 2023 году в Чехии был принят закон, закрепляющий обязательство выделять не менее 2% ВВП на военные нужды.

Окончательная оценка расходов Чехии на оборону будет проведена экспертами НАТО во втором квартале 2025 года.

В Минобороны заверили, что расходы на уровне 2% ВВП — это минимум, который будет обеспечен и в ближайшие годы.