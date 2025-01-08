Чехія вперше за 20 років виконала вимогу НАТО витратити 2% ВВП на оборону

Чехія витратила на оборону в 2024 році $6,8 млрд

Фото: Міноброни Чехії / Facebook

Чехія у 2024 році досягла цільового показника НАТО витратити на сектор безпеки та оборони 2% ВВП. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Чехії.

Витрати на оборону склали 166,8 млрд крон ($6,8 млрд), що відповідає 2,09% ВВП.

Востаннє Чехія виділяла 2% ВВП на оборону у 2005 році, уточнює Czech Radio. Довгий час Чехія піддавалася критиці з боку НАТО за те, що видатки на оборону були нижчими від рекомендованого Альянсом рівня. Наприклад, у 2020 році вони становили приблизно 1,4% ВВП, у 2021 році – 1,39%, у 2022 році – 1,34%, у 2023 році – 1,5%.

У 2023 році в Чехії було ухвалено закон, що закріплює зобов'язання виділяти не менше як 2% ВВП на військові потреби.

Остаточну оцінку видатків Чехії на оборону буде проведено експертами НАТО у другому кварталі 2025 року.

У Міноборони запевнили, що витрати на рівні 2% ВВП — це мінімум, який буде забезпечений й найближчими роками.