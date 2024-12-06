Польща затвердила держбюджет-2025. Видатки на оборону – найвищі за всю історію
Польський Сейм затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік з доходами $145 млрд, видатками – $211 млрд. Про це пише видання Wprost.
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До бюджету закладено найвищі в історії країни видатки на сектор оборони – $42 млрд, або 4,7% ВВП.
У бюджеті також значно збільшено кошти на охорону здоров'я – до $50 млрд.
На соціальні програми, включно з індексацією пенсій, — $30 млрд.
Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає підвищення середньої заробітної плати на 7%, зокрема на 5% для бюджетників.
Бюджет розраховували із прогнозу інфляції на рівні 5%, економічного зростання на рівні 3,9% у 2025 році.
Після ухвалення Сеймом Закону про бюджет документ було відправлено до Сенату, який має 20 днів на внесення поправок.
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