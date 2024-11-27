Польським пенсіонерам підвищують пенсії: мінімальна буде вшестеро вищою, ніж в Україні

Мінімальна пенсія у Польщі буде еквівалентною 17 441 грн

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Уряд Польщі затвердив розмір підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів на 5,82% (замість очікуваних 5,5%), які почнуть нараховувати з березня 2025 року. Про це пише видання Wprost.

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Підвищення пенсій необхідно, щоб допомогти людям впоратися з дедалі вищою вартістю життя, пояснюють у Міністерстві фінансів.

Таким чином, мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).

Для порівняння, у перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 441 грн.

В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн – з недостатнім стажем.

Як пише Wprost не всі люди похилого віку задоволені розміром майбутнього підвищення пенсій. Багато з них зазначають, що додаткових коштів може виявитися недостатньо через зростання цін на харчі та енергоносії.

Уряд визначить остаточну ставку індексації пенсій у лютому 2025 року після аналізу економічної та інфляційної ситуації.