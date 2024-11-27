Польским пенсионерам повышают пенсии: минимальная будет выше, чем в Украине в шесть раз

Минимальная пенсия в Польше будет эквивалентна 17 441 грн

Фото: depositphotos.com

Правительство Польши утвердило размер повышения пенсий для всех категорий пенсионеров на 5,82% (вместо ожидаемых 5,5%), которые начнут начислять с марта 2025 года. Об этом пишет издание Wprost.

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Повышение пенсий необходимо, чтобы помочь людям справиться с растущей стоимостью жизни, объясняют в Министерстве финансов.

Таким образом минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1780,96 злотых брутто в месяц (1620,67 злотых нетто, т.е. сколько пенсионеры получают на руки) до 1884,61 злотых брутто (1715 злотых нетто).

Для сравнения, в перерасчете по текущему курсу в гривни, польский пенсионер будет получать минимальную пенсию эквивалентную 17 441 грн.

В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн – с недостаточным стажем.

Как пишет Wprost не все пожилые люди удовлетворены размером будущего повышения пенсий. Многие из них отмечают, что дополнительных средств может оказаться недостаточно из-за роста цен на продукты питания и энергоносители.

Правительство определит окончательную ставку индексации пенсий в феврале 2025 года после анализа экономической и инфляционной ситуации.