Польским пенсионерам повышают пенсии: минимальная будет выше, чем в Украине в шесть раз
Правительство Польши утвердило размер повышения пенсий для всех категорий пенсионеров на 5,82% (вместо ожидаемых 5,5%), которые начнут начислять с марта 2025 года. Об этом пишет издание Wprost.
Повышение пенсий необходимо, чтобы помочь людям справиться с растущей стоимостью жизни, объясняют в Министерстве финансов.
Таким образом минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1780,96 злотых брутто в месяц (1620,67 злотых нетто, т.е. сколько пенсионеры получают на руки) до 1884,61 злотых брутто (1715 злотых нетто).
Для сравнения, в перерасчете по текущему курсу в гривни, польский пенсионер будет получать минимальную пенсию эквивалентную 17 441 грн.
В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн – с недостаточным стажем.
Как пишет Wprost не все пожилые люди удовлетворены размером будущего повышения пенсий. Многие из них отмечают, что дополнительных средств может оказаться недостаточно из-за роста цен на продукты питания и энергоносители.
Правительство определит окончательную ставку индексации пенсий в феврале 2025 года после анализа экономической и инфляционной ситуации.
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