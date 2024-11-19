"Проблема огромная". Расходы на чернобыльские доплаты к пенсиям внезапно выросли в 30 раз

На начало 2022 года было 10 000 человек, получавших доплату за проживание в Чернобыльской зоне. Сейчас их уже более 135 000

Фото: пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения

Министерство социальной политики обеспокоено неожиданной проблемой с выплатами "чернобыльских" доплат к пенсиям в Украине. За два с половиной года полномасштабной войны ежемесячные выплаты выросли почти в 30 раз, рассказала заместитель министра Дарья Марчак в интервью Forbes.

"Проблема огромная", – признала она.

В 90-х годах был закон: кто жил в Чернобыльской зоне во время аварии и семь лет после нее, имел право на доплату. С 2008 года норму упразднили, но с 2022 года "неожиданно" началась массовая практика получения этих выплат через суды.

Их размер – от одной до трех минимальных зарплат (8000 – 24 000 грн).

На начало 2022-го было чуть более 10 000 человек по стране, получавших такую доплату за проживание, расходы составляли 51,4 млн грн в месяц. За два с половиной года полномасштабной войны количество людей, через суд установивших такую выплату, увеличилось почти до 135 400. Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц.

"И прогрессия геометрическая. Пенсионный фонд и министерство начали бить тревогу", — сказала Марчак.

По ее словам, в Украине уже много уголовных производств, установивших факты фиктивной прописки в зоне загрязнения, прописки большого количества людей в непригодных для жизни домах. Зафиксированы случаи, где в одной квартире прописано более 60 человек.

Минсоцполитики предлагает оставить доплату только тем, кто реально жил в зоне ЧАЭС в 1986-1993 годах, и перенаправить деньги на поддержку настоящих ликвидаторов, которые сейчас получают всего 170 грн доплаты.

Для сравнения: средняя судебная доплата за проживание – более 13 000 грн.