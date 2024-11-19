"Проблема величезна". Витрати на чорнобильські доплати до пенсій раптово зросли у 30 разів

На початок 2022-го було 10 000 людей, які отримували доплату за проживання у Чорнобильській зоні. Зараз їх уже понад 135 000

Фото: прес-служба Держагентства з управління зоною відчуження

Міністерство соціальної політики стурбоване несподіваною проблемою з виплатами "чорнобильських" доплат до пенсій в Україні. За два з половиною роки повномасштабної війни щомісячні виплати зросли майже у 30 разів, розповіла заступниця міністра Дарина Марчак в інтерв'ю Forbes.

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"Проблема величезна", – визнала вона.

У 90-х роках був закон: хто жив у Чорнобильській зоні під час аварії й сім років після неї, мав право на доплату. З 2008 року норму скасували, але з 2022 року "неочікувано" почалася масова практика отримання цих виплат через суди.

Їх розмір – від однієї до трьох мінімальних зарплат (8000 – 24 000 грн).

На початок 2022-го було трохи більш ніж 10 000 людей у країні, які отримували таку доплату за проживання, витрати становили 51,4 млн грн на місяць. За два з половиною роки повномасштабної війни кількість людей, які через суд встановили таку виплату, збільшилася майже до 135 400. Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць.

"І прогресія геометрична. Пенсійний фонд та міністерство почали бити на сполох", – сказала Марчак.

З її слів, в Україні уже багато кримінальних проваджень, які встановили факти фіктивної прописки в зоні забруднення, прописки великої кількості людей у непридатних для життя будинках. Зафіксовано випадки, де в одній квартирі прописано понад 60 осіб.

Мінсоцполітики пропонує залишити доплату тільки тим, хто реально жив у зоні ЧАЕС у 1986-1993 роках, і перенаправити гроші на підтримку справжніх ліквідаторів, які зараз отримують лише 170 грн доплати.

Для порівняння: середня судова доплата за проживання – понад 13 000 грн.