Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік

Фото: EPA / Leszek Szymanski

Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила 19 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено", – сказав він.

Підписаний бюджет передбачає рекордні видатки на рівні 3,6 трлн грн (з яких 2,2 трлн – на оборону) при доходах 2,05 трлн грн.

Порівняно з поточним роком, дефіцит бюджету має скоротитися з 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Його майже повністю збираються профінансувати запозиченнями, переважно – зовнішніми (від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу, Світового банку та інших офіційних кредиторів). Їх розмір сягне $38,4 млрд.

Бюджет на 2025 рік передбачає замороження прожиткового мінімуму (2920 грн) та мінімальної зарплати (8000 грн) на рівні 2024 року.

Водночас закладається індексація пенсій з 1 березня 2025 року.

Проєкт також передбачає, що ФОПи з 2025 року знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. З початку повномасштабної війни ФОПи могли не сплачувати ЄСВ, хоча це впливає на зарахування страхового стажу.