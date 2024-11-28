Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила 19 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено", – сказав він.
Підписаний бюджет передбачає рекордні видатки на рівні 3,6 трлн грн (з яких 2,2 трлн – на оборону) при доходах 2,05 трлн грн.
Порівняно з поточним роком, дефіцит бюджету має скоротитися з 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Його майже повністю збираються профінансувати запозиченнями, переважно – зовнішніми (від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу, Світового банку та інших офіційних кредиторів). Їх розмір сягне $38,4 млрд.
Бюджет на 2025 рік передбачає замороження прожиткового мінімуму (2920 грн) та мінімальної зарплати (8000 грн) на рівні 2024 року.
Водночас закладається індексація пенсій з 1 березня 2025 року.
Проєкт також передбачає, що ФОПи з 2025 року знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. З початку повномасштабної війни ФОПи могли не сплачувати ЄСВ, хоча це впливає на зарахування страхового стажу.
- 10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, який іде у парі з державним бюджетом, але Зеленський його ще не підписав.