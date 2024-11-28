Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год

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Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, который Верховная Рада приняла 19 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно", – сказал он.

Подписанный бюджет предусматривает рекордные расходы на уровне 3,6 трлн грн (из которых 2,2 трлн – на оборону) при доходах 2,05 трлн грн.

По сравнению с текущим годом, дефицит бюджета должен сократиться с 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Его почти полностью собираются профинансировать заимствованиями, в основном — внешними (от Международного валютного фонда, Евросоюза, Всемирного банка и других официальных кредиторов). Их размер составит $38,4 млрд.

Бюджет на 2025 год предусматривает заморозку прожиточного минимума (2920 грн) и минимальную зарплату (8000 грн) на уровне 2024 года.

При этом закладывается индексация пенсий с 1 марта 2025 года.

Проект также предусматривает, что ФОП с 2025 года снова будут обязаны уплачивать единый социальный взнос. С начала полномасштабной войны ФОПы могли не платить ЕСВ, хотя это влияет на зачисление страхового стажа.