Польша утвердила госбюджет-2025. Расходы на оборону – самые высокие за всю историю
Польский Сейм утвердил проект государственного бюджет на 2025 год с доходами в $145 млрд, расходами – $211 млрд. Об этом пишет издание Wprost.
В бюджет заложены самые высокие в истории страны расходы на сектор обороны – $42 млрд, или 4,7% ВВП.
В бюджете также значительно увеличены средства на здравоохранение – до $50 млрд.
На социальные программы, включая индексацию пенсий, — $30 млрд.
Проект бюджета на 2025 год предусматривает повышение средней заработной платы на 7%, в том числе на 5% для бюджетников.
Бюджет рассчитывали из прогноза инфляции на уровне 5%, экономического роста на уровне 3,9% в 2025 году.
После принятия Сеймом Закона о бюджете документ был отправлен в Сенат, у которого есть 20 дней на внесение поправок.
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